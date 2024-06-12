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Зайнутдинов перейдёт в "Зенит"

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Полузащитник казахстанской сборной Бахтиер Зайнутдинов перейдёт в петербургский "Зенит".
Фото: ФК ЦСКА
Турецкий "Бешикташ" и "Зенит" согласовали переход Зайнутдинова в петербургский клуб, как сообщает турецкая газета Sabah. Переход казахстанского защитника обойдётся сине-бело-голубым в 4,5 млн евро.

В нынешнем сезоне казахстанский полузащитник провёл 37 матчей в составе турецкого клуба и отметился 1 забитым мячом.

Напомним, что ранее Зайнутдинов выступал в российской премьер-лиге за такие клубы как ЦСКА и "Ростов".

Бахтиер Зайнутдинов Зенит Бешикташ
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