Турецкий "Бешикташ" и "Зенит" согласовали переход Зайнутдинова в петербургский клуб, как сообщает турецкая газета Sabah. Переход казахстанского защитника обойдётся сине-бело-голубым в 4,5 млн евро.
В нынешнем сезоне казахстанский полузащитник провёл 37 матчей в составе турецкого клуба и отметился 1 забитым мячом.
Напомним, что ранее Зайнутдинов выступал в российской премьер-лиге за такие клубы как ЦСКА и "Ростов".
Зайнутдинов перейдёт в "Зенит"
Полузащитник казахстанской сборной Бахтиер Зайнутдинов перейдёт в петербургский "Зенит".
Фото: ФК ЦСКА