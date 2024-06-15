"На данный момент равноценной замены Сафонову нет. Сейчас у нас есть Станислав Агкацев. Будем создавать все условия, чтобы Стас рос и развивался. Мы позитивно настроены. Нет никакого страха из-за отсутствия Сафонова в воротах "Краснодара". Будем воспитывать нового вратаря. Только не Сафонова, а это будет уже Агкацев", - заявил Савченко.
Голкипер сборной России Матвей Сафонов перебрался из "Краснодара" в "ПСЖ" за сумму около 20 миллионов евро. 14-го июня о трансфере было объявлено официально на сайте французского клуба. Как сообщается, Сафонов подписал с "Пари Сен-Жермен" контракт до лета 2029-го года. В клубе из столицы Франции Сафонов будет конкурировать с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.
Сегодня, 15-го июня, "Краснодар" объявил о подписании из "Рубина" 36-летнего вратаря Юрия Дюпина. С опытным голкипером заключен контракт до лета 2025-го года. 22-летний голкипер Станислав Агкацев в минувшем сезоне защищал ворота "Краснодара" в матчах Кубка России. 7 игр в Кубке и 1 тайм - в чемпионате страны. Всего Агкацев пропустил 13 мячей в 8-ми встречах. Трижды ему удалось отстоять "на ноль".
Источник: "СЭ"
Тренер вратарей "Краснодара" Савченко: нет никакого страха из-за отсутствия Сафонова. Будем растить нового вратаря
Тренер вратарей "Краснодара" Михаил Савченко рассказал, как клуб отреагирует на трансфер основного голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: "СЭ"