"Глушенков в "Зените"? Это стало бы реальным усилением. Он умеет делать на футбольном поле все: и сам забивает, и готовит атаки. Маневренный, техничный, выносливый", - цитирует слова Орлова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист близок к переходу в петербургский "Зенит".
В "Локомотиве" Глушенков провёл 54 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 26 голевых передач. Ранее он выступал в таких клубах как "Спартак", "Химки", "Крылья Советов" и "Чертаново".
Геннадий Орлов считает, что Глушенков усилил бы "Зенит"
Российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного трансфера Максима Глушенкова в "Зенит".
Фото: "СЭ"