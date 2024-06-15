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Геннадий Орлов считает, что Глушенков усилил бы "Зенит"

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Российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного трансфера Максима Глушенкова в "Зенит".
Фото: "СЭ"
"Глушенков в "Зените"? Это стало бы реальным усилением. Он умеет делать на футбольном поле все: и сам забивает, и готовит атаки. Маневренный, техничный, выносливый", - цитирует слова Орлова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист близок к переходу в петербургский "Зенит".

В "Локомотиве" Глушенков провёл 54 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 26 голевых передач. Ранее он выступал в таких клубах как "Спартак", "Химки", "Крылья Советов" и "Чертаново".

Геннадий Орлов Зенит Максим Глушенков Локомотив
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