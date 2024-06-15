"Бейраванд отказал "Спартаку" - не хочет переезжать в Россию. У него год контракта с "Персеполисом", и в нем нет пункта о выкупе. Будет ли он рассматривать вариант переезда в Россию после окончания - неизвестно", - цитирует Тилавпура "СЭ".
Ранее появилась информация о том, что новый главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович желает укрепить вратарскую позицию - красно-белые интересовались Евгением Латышонком, однако он перешёл в петербургский "Зенит". Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Алиреза Бейраванд в завершившемся сезоне провёл за "Персеполис" во всех турнирах 33 матча, пропустил 23 мяча и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего голкипера сборной Ирана в 1,2 миллионов евро.
Голкипер Бейраванд отказался от перехода в московский "Спартак"
Футбольный агент Кова Тилавпур, представляющий интересы голкипера "Персеполиса" Алирезы Бейраванда, заявил, что его клиент не хочет переходить в "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES