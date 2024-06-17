"Завершилось арендное соглашение с защитником Лео Гогличидзе. Спасибо, Лео!", - сообщает пресс-служба "Оренбурга".
В завершившемся сезоне Лео Гогличидзе провёл за "Оренбург" во всех турнирах 23 матча и отметился четырьмя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 800 тысяч евро. По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, "Урал" расположился на 14-й строчке, уступил "Акрону" в стыковых матчах (2:3 - общ.) и вылетел в Первую лигу.
Лео Гогличидзе вернулся в "Урал" из "Оренбурга"
Защитник Лео Гогличидзе вернулся в расположение екатеринбургского "Урала".
Фото: "Матч ТВ"