"Думаю, голов 10 он точно забьет. Если в "Краснодаре" все по чуть-чуть забьют, то команда снова будет претендентом на чемпионство. Может ли Смолов завершить карьеру по истечении этого контракта? Что в паспорт смотреть... Он молодой еще. Ему 34 года, еще играть и играть. Смолову заканчивать не надо. Таких футболистов, как он, мало осталось", - цитирует Терёхина "Спорт День за Днем".
Вчера, 18-го июня, "Краснодар" объявил о переходе Фёдора Смолова из московского "Динамо" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий провёл за бело-голубых 34 матча и отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в два миллиона евро.
Ранее Фёдор Смолов уже выступал за "быков" - форвард отметился 64-мя забитыми мячами и 20-ю голевыми передачами а 101-й встрече. По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, а подопечные Марцела Лички расположились на третьей строчке.
Терехин: Смолов точно забьёт десять мячей в "Краснодаре"
Фото: ФК "Краснодар"