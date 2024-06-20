"Слова спортивного директора Амарала о целях в клубе напоминают известную поговорку "у самурая нет цели, есть только путь". Подобное есть в другом российском футбольном клубе, "Краснодаре". У них тоже все не ради титулов, а ради самого процесса. Главное, чтобы самурай Амарал в конце сезона не сделал харакири", - цитирует Салихову Metaratings.
Ранее спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал заявил, что не обещает болельщикам титулы, но организует в клубе процесс. По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата - московский клуб набрал 50 очков в 30-ти встречах.
Напомним, что в апреле руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля и назначило временно исполняющим его обязанности Владимира Слишковича. Под руководством боснийца команда не проиграла ни одного матча в рамах РПЛ, однако уступила "Балтике" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 0:1. Новым главным тренером с начала следующего сезона станет Деян Станкович, который вчера, 19-го июня, провёл первую пресс-конференцию.
Салихова: главное, чтобы самурай Амарал в конце сезона не сделал харакири
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась об обещаниях спортивного директора Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"