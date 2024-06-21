"Не могу сказать, что переговоры сегодня прошли неудачно, потому что я не участвовал в них. Мой партнёр, который участвовал в переговорах, сообщит об их результате и всех тонкостях в клуб. Я выражаю своё мнение и отчасти мнение футболиста в отношении условий, которые предложены ему. На мой взгляд, это несерьёзно. Вот и все", - сказал Шпинёв.
Действующее соглашение Антона Миранчука с "железнодорожниками" заканчивается 30 июня этого года, клуба ведёт переговоры о продлении. Ранее Вадим Шпинёв заявлял, что пролонгирование контракта обойдётся очень дорого. По информации СМИ, заполучить Миранчука в свои ряды в качестве свободного агента хотят греческий ПАОК и петербургский "Зенит". Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 2023-24 Антон Миранчук провел за "Локомотив" 38 матчей в чемпионате и Кубке России, атакующий полузащитник забил восемь голов и сделал семь голевых передач. Московский клуб занял четвертое место, набрав 53 очка. В это летнее трансферное окно "Локомотив" потерял одного из основных игроков Максима Глушенкова, которого купил клуб из Санкт-Петербурга.
Источник: РИА Новости
Агент Антона Миранчука - о предложении "Локомотива" по контракту: на мой взгляд, это несерьёзно
Вадим Шпинёв, агент полузащитника Антона Миранчука, прокомментировал ход переговоров с "Локомотивом" по поводу продления контракта с игроком.
Фото: ФК "Локомотив"