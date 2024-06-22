"Спартак" не может позволить себе брать тренеров, которые нигде не работали. Вообще не понимаю, как Абаскаль оказался в "Спартаке". Гильермо пришел ниоткуда и ушел в никуда", - цитирует слова Божовича "СЭ".
Напомним, что Гильермо Абаскаль был уволен в апреле 2024 года после поражения московского "Спартака" от "Сочи" со счетом 0:1. Недавно официально стало известно о том, что испанский специалист возглавит клуб испанской Сегунды "Гранаду". Он подписал контракт с клубом на один год с опцией продления в случае выполнения задачи по выходу команды в Ла Лигу.
В чемпионате России-23/24 "Спартак" занял итоговое 5 место, набрав 50 очков в 57 матчах. Чемпионом страны в 6 раз подряд стал петербургский "Зенит", в последнем туре сумевший опередить московское "Динамо" и "Краснодар" на одно очко.
Миодраг Божович: не понимаю, как Абаскаль оказался в "Спартаке"
Бывший тренер московского "Локомотива" Миодраг Божович высказался по поводу Гильермо Абаскаля, возглавлявшего московский "Спартак" на протяжении двух лет.
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