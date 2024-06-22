"За последнюю неделю у нас ничего не изменилось. На данный момент игрок не является для нас приоритетом для усиления команды", - цитирует Фернандеса "СЭ".
Ранее сообщалось, что испанский "Алавес" заинтересован в трансфере полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова - спортивный директор испанского клуба заявлял, что команде не по карману покупка игрока. В завершившемся сезоне Баринов провёл за команду Михаила Галактионова во всех турнирах 32 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в восемь миллионов евро.
Спортдир "Алавеса": Баринов не является для нас приоритетом для усиления команды
Спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес высказался о возможном трансфере полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"