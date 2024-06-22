"Сейчас ведем переговоры, надеюсь они закончатся благополучно, и в ближайшие два-три дня мы объявим новичка из числа легионеров. На позицию центрального нападающего", - цитирует Еремякина Metaratings.
В летнее трансферное окно "Оренбург" подписал Дмитрия Рыбчинского из "Локомотива" на правах свободного агента. Также клуб арендовал голкипера "Зенита" Богдана Москвичёва и приобрёл полузащитника сине-бело-голубых Алексея Барановского и защитника Артёма Касимова.
По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла двенадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата - оренбуржцы набрали 31 очко в 30-ти встречах. В первом туре сезона-2024/2025 команда сыграет с московским "Спартаком" на своём стадионе.
Президент "Оренбурга" Еремякин: в ближайшие два-три дня мы объявим о трансфере иностранного нападающего
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин анонсировал трансфер иностранного нападающего.
Фото: ФК "Оренбург"