"Я не жополиз, как все наши эксперты. Все только и умеют, что хвалить тренеров и футболистов. Я сказал, что Гончаренко – дно, когда он ещё был в ЦСКА. Остальные пришли к этому выводу только сейчас. Но мне это было ясно еще давно", - цитирует Селюка Metaratings.
Виктор Гончаренко возглавил екатеринбургский "Урал" в августе 2022 года - по итогам завершившегося сезоне "шмели" заняли 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 30 очков в 30-ти встречах. "Урал" уступил тольяттинскому "Акрону" в стыковых матчах с общим счётом 2:3 и вылетел в Первую лигу. Клуб объявил об отставке белорусского специалиста с поста главного тренера после поражения в первом стыковом матче со счётом 0:2.
Ранее Виктор Гончаренко работал в московском ЦСКА, "Краснодаре", белорусском "БАТЭ" и "Уфе".
Селюк: я сказал, что Гончаренко – дно, когда он ещё был в ЦСКА
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о бывшем тренере "Урала" Викторе Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"