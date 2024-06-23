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Камоцци: "Спартак" выбрал Станковича - это сильный тренер

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером.
Фото: ФК "Спартак"
"Это здорово, что "Спартак" выбрал Станковича, это сильный тренер. Конечно, ему нужно время. Надеюсь, у него все получится", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

В апреле руководство московского "Спартака" отправило в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля, временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб испанца. По окончании сезона боснийский специалист покинул клуб, а новым главным тренером был назначен Деян Станкович, который ранее работал в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".

В первом туре сезона-2024/2025 московский "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом".

Спартак Франко Камоцци Деян Станкович
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