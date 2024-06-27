"Так или иначе, Шунин – важный игрок для "Динамо", всю карьеру провёл в клубе, полезен для раздевалки. Наверное, Лунёв будет первым номером, но, может быть, как раз для раздевалки Антона и оставят, а потом перейдёт на тренерскую роль как Паршивлюк", - сказал Дьяков.
Контракт 37-летнего Антона Шунина истекает 30 июня этого года, в настоящее время ведутся переговоры между игроком и клубом. Агент футболиста Дарья Арсланова ранее заявляла, что вопрос о продлении соглашения пока открыт, уточнив, что у Шунина есть предложения от других клубов РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
В это летнее трансферное окно "Динамо" подписало на правах свободного агента голкипера Андрея Лунёва. До перехода в московский клуб вратарь играл в азербайджанском "Карабахе", с которым в последнем сезоне стал чемпионом Азербайджана и выиграл Кубок. Российский голкипер известен также по выступлениям за петербургский "Зенит".
В сезоне 2023-34 "Динамо" набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от чемпиона "Зенита" на один балл.
Источник: "Чемпионат"
Дьяков: Лунёв будет первым номером "Динамо", но Шунина оставят для раздевалки
Бывший футболист "Динамо" Виталий Дьяков высказался по поводу голкипера бело-голубых Антона Шунина, у которого скоро заканчивается контракт с клубом.
Фото: ФК "Динамо"