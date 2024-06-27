"Пока не хотел бы отвечать на вопрос, когда Кирилл перейдет в новую команду. Есть предложения от европейских команд и клубов РПЛ", - цитирует агента "РБ Спорт".
Кирилл Кравцов, играющий на позиции опорного полузащитника, выстапает за "Сочи" с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне хавбек провел за "барсов" 29 матчей в РПЛ и Кубке России и отличился четырьмя забитыми мячами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
Агент полузащитника "Сочи" Кравцова: есть предложения от европейских команд и клубов РПЛ
Агент хавбека "Сочи" Кирилла Кравцова Андрей Талаев прокомментировал будущее игрока.
Фото: ФК "Сочи"