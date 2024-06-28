"У "Спартака" спортивный директор из Португалии. Полагаю, он советовался с Жозе Моуринью по поводу Станковича. Жозе очень высоко ценит Деяна. Станкович выигрывал чемпионства в Сербии и Венгрии. Понимает, как работает большой клуб. Его тренерский стиль – итальянский", - сказал Танасиевич.
В предстоящем сезоне главным тренером "Спартака" будет сербский специалист Деян Станкович. О его назначении стало известно по окончании прошлого чемпионата. Серб уже прилетел в Москву, провел пресс-конференцию и первую тренировку с командой. В первом товарищеском матче под руководством Деяна красно-белые обыграли "Торпедо" (3:1).
На финише сезона 2023-24 командой руководил Владимир Слишкович, который сменил на тренерском мостике испанца Гильермо Абаскаля. "Спартак" завершил чемпионат на пятом месте, набрав 50 очков. После объявления главным тренером Деяна Станковича Слишкович принял решение не продолжать работу в тренерском штабе и покинуть клуб.
Источник: "РБ Спорт"
Скаут Танасиевич: полагаю, "Спартак" советовался с Жозе Моуринью по поводу Станковича
Скаут московского "Динамо" Йован Танасиевич предположил, что перед приглашением Деяна Станковича в "Спартак" советовались в Жозе Моуриньо.
Фото: ФК "Спартак"