"За Рошей наблюдают несколько клубов Бразилии и Европы. Это игрок, у которого отличный потенциал, учитывая его развитие в последние годы. Это нормально, что им интересуются", - приводит слова агентства "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского ЦСКА Виллиан Роша интересен бразильскому "Ботафого" - сообщалось, что переход игрока может состояться уже этим летом. В завершившемся сезоне Виллиан Роша провёл за московский ЦСКА во всех турнирах 36 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в шесть миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Напомним, что центральный защитник перешёл в ЦСКА из португальского "Портимоненсе" осенью 2022 года за два миллиона евро. По итогам сезона-2023/2024 "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 48 очков.
Представители защитника ЦСКА Роши: за Виллианом наблюдают несколько клубов Бразилии и Европы
В футбольном агентсве Sferico Sports, клиентом которого является защитник ЦСКА Виллиан Роша, высказались об интересе к защитнику от европейских и бразильских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА