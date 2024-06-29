"Дзюба уже точно не поедет за границу. Возраст у Артема уже не тот. Ему пора заканчивать карьеру. В "Локомотиве" он не показал ничего особенного", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Сезон-2023/24 Артём Дзюба провёл в московском "Локомотиве". В составе "железнодорожников" 35-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. В мае истёк срок соглашения между клубом и игроком, футболист вышел на рынок свободных агентов.
Сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляли воронежский "Факел" и махачкалинское "Динамо". По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего равна 2 млн евро.
Смородская - Дзюбе: пора заканчивать, возраст не тот
Спортивный менеджер Ольга Смородская поделилась своим мнением о карьерных перспективах нападающего Артёмы Дзюбы.
Фото: ТАСС