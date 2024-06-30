Как сообщает источник, в сферу интересов хабаровской команды попал нападающий "Рубина" Михаил Костюков. СКА уже сделал запрос в казанский клуб по поводу российского игрока. Последний сезон игрок провел в аренде в махачкалинском "Динамо".
В составе казанского "Рубина" Михаил Костюков провел 38 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Ранее он выступал за такие клубы как "Тамбов", "Енисей", "Амкар", "Волга" и "Химик".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 225 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: игрок "Рубина" Костюков может перейти в "СКА-Хабаровск"
"СКА-Хабаровск" хочет приобрести нападающего "Рубина" Михаила Костюкова.
Фото: ФК "Рубин"