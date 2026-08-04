Голкипер "Родины" Волков: верю, что мы можем закончить сезон в первой восьмерке РПЛ

- Верю. Иначе зачем мы здесь собрались? Я и до начала чемпионата говорил, что я верю в эту команду, верю в этих ребят, и думаю, мы способны прогрессировать.
Как это будет — покажет сезон. Но я верю, что мы можем быть в первой восьмерке, - приводит слова Волкова "Матч ТВ".
Сегодня, 4 августа, московская "Родина" на домашнем стадионе одержала победу над казанским "Рубином" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:0.
Напомним, что нынешний сезон - дебютный для клуба в элитном дивизионе российского футбола, по итогам прошлого сезона столичная команда стала чемпионом Первой Лиги. В первом туре РПЛ команда Хуана Диаса на выезде уступила московскому "Спартаку" со счетом 0:3, а во втором туре проиграла на домашнем стадионе "Ростову" - 2:4.