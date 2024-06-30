Российский вратарь "Кайрат" Ульянов может перейти в клуб РПЛ

Голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов может продолжить карьеру в чемпионате России.

Фото: ФК "Кайрат"

По информации источника, вратарем "Кайрата" Вадим Ульянов интересуется ряд российских клубов. Сообщается, что в услугах 22-летнего российского голкипера заинтересован один из клубов, вышедших по итогам минувшего сезона из Первой лиги, и команда, занявшая по итогам сезона место во второй половине турнирной таблицы РПЛ.



Игрок перебрался в Казахстан в феврале 2022-го. Нынешний контракт Ульянова с "Кайратом" истекает в конце этого года. Transfermarkt оценивает футболиста алма-атинского клуба в 350 тысяч евро.



Источник: Meta-ratings.kz