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Российский вратарь "Кайрат" Ульянов может перейти в клуб РПЛ

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Голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Кайрат"
По информации источника, вратарем "Кайрата" Вадим Ульянов интересуется ряд российских клубов. Сообщается, что в услугах 22-летнего российского голкипера заинтересован один из клубов, вышедших по итогам минувшего сезона из Первой лиги, и команда, занявшая по итогам сезона место во второй половине турнирной таблицы РПЛ.

Игрок перебрался в Казахстан в феврале 2022-го. Нынешний контракт Ульянова с "Кайратом" истекает в конце этого года. Transfermarkt оценивает футболиста алма-атинского клуба в 350 тысяч евро.

Источник: Meta-ratings.kz

Кайрат Российские трансферы
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