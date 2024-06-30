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Представитель "Зенита" высказалась по поводу возможного трансфера Илича в петербургский клуб

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Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина поделилась мнением по поводу слухов о возможном переходе игрока "Торино" Ивана Илича в петербургский клуб.
Фото: globallookpress.com
"Следует большее и пристальное внимание обращать — кто и что пишет в некоторых информационных изданиях", - цитирует слова Илюхиной "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны договорились о переходе сербского футболиста в стан сине-бело-голубых за 25 млн евро.

В составе "Торино" Иван Илич провел 48 матчей, в которых отметился 6 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Также выступал за такие клубы как "Верона", "НАК", "Земун" и "Црвена Звезда". В составе сербской национальной сборной он сыграл в 19 матчах и не отметился результативными действиями.

Трансферная стоимость Ивана Илича оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 18 млн евро.

Российские трансферы Зенит Иван Илич Торино
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