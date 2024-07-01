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Кобелев прокомментировал уход Шунина из "Динамо"

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Экс-полузащитник и экс-главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался по поводу ухода из клуба после 17 с половиной лет взрослой карьеры голкипера Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"
- Антон долго играл в основной команде. Все когда-то заканчивают, вечных спортсменов не бывает. Такова футбольная жизнь, - передаёт слова Кобелева Metaratings.ru.

Сегодня было официально объявлено об уходе из московского "Динамо" 37-летнего вратаря Антона Шунина, который провёл в составе столичного клуба всю свою карьеру, включая обучение в академии. За взрослую команду бело-голубых голкипер начал выступать с января 2007 года, отыграв за неё 17 с половиной лет.

Ранее появилась информация о трансферном интересе к Шунину со стороны подмосковных "Химок".

Динамо Шунин Антон Андрей Кобелев Российские трансферы
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