"Миранчук стал лидером "Локомотива". Мне кажется, ему стоило остаться в команде, чтобы до конца реализовать себя. Почему бы не остаться и не завершить карьеру здесь?" - сказал Газзаев.
Сегодня, 1 июля, пресс-служба "Локомотива" объявила о расставании с 28-летним атакующим полузащитником Антоном Миранчуком. Его контракт закончился 30 июня, клуб и игрок не смогли договориться о продлении соглашения. Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко заявил, что Миранчуку было сделано максимально возможное предложение по контракту. Агент футболиста Вадим Шпинёв дал понять, что россиянин продолжит карьеру за рубежом.
Антон Миранчук с 2011 года играл в академии "железнодорожников", дебютировал за основную команду в 2013-м и за всё время сыграл 217 матчей, в которых забил 51 гол, выиграл чемпионство, а также Кубок и Суперкубок России. В сезоне 2023-24 полузащитник провел 38 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и семью ассистами.
Источник: "Матч ТВ"
Газзаев: Миранчук стал лидером "Локомотива". Мне кажется, ему стоило остаться в команде
Бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал уход полузащитника Антона Миранчука из московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"