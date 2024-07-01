"Может, и можно было бы дать ему еще один шанс, подождать, пока разрешится его ситуация. Но незаменимых людей нет. Возможно, лучше, чтобы на его месте играл свой парень. Пусть не такой опытный, еще сырой, но со временем он может стать не хуже того же Промеса", - сказал Гаврилов.
1 июля московский "Спартак" объявил об уходе Квинси Промеса, у игрока 30 июня закончился контракт, клуб не смог продлить трудовое соглашение из-за того, что нападающий не может приехать в Россию. При этом красно-белые надеются на возвращение форварда в будущем. Сейчас голландец находится в ОАЭ, из-за проблем с законом футболист ранее содержался под стражей. В июне его выпустили из-под ареста, но покидать территорию страны ему по-прежнему запрещено.
Напомним, в феврале этого года в ОАЭ Промес попал в ДТП и уехал с места происшествия. Когда команда возвращалась со сборов из Дубая, Квинси задержали в аэропорту. Отметим, что в Нидерландах экс-спартаковец получил обвинение по уголовным делам о контрабанде наркотиков и причинения вреда здоровью, ему грозит в общей сложности 7,5 лет тюремного заключения.
Источник: РИА Новости
Гаврилов - о Промесе: незаменимых людей нет. Возможно, лучше, чтобы на его месте играл свой парень
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал информацию о возможном возвращении Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"