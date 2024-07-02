"Интерес со стороны ЦСКА действительно есть, но официального предложения мы не получали", - приводит слова агенства "Матч ТВ".
Хичем Баккар - 23-летний левый защитник, выступающий в чемпионате Туниса за футбольный клуб "Монастир", который базируется в одноимённом городе. В сезоне-2023/24 футболист во всех турнирах 25 раз вышел на поле, забил 3 гола, отдел 1 голевую передачу и получил две жёлтые карточки.
Действующее соглашение игрока и клуба рассчитано до 30 июня 2027 г. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 650 тысяч евро.
ЦСКА интересуется защитником тунисского "Монастира" Хичемой Баккарой
Агентство Mir Sport, которое представляет интересы тунисского футболиста Хичема Баккара, подтвердили интерес к игроку со стороны московского ЦСКА.
Фото: Аssarih