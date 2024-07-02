"Надо говорить о желании "Зенита" скупить всех, кто выделяется на российском уровне. После неоднозначного сезона, в свое 100-летие клуб хочет безоговорочно и без рисков выиграть чемпионат, чтобы не было нервных потрясений. "Зенит" и сам усилится, и ослабит конкурентов. Ещё есть слухи об ужесточении лимита, поэтому "Зенит" хочет перестраховаться", - заявил Булатов.
Трансферное окно в России открылось 14-го июня. Чемпион страны "Зенит" уже осуществил четыре входящих трансфера, все - внутри чемпионата. Вратарь Евгений Латышонок перешел из "Балтики", нападающего Максима Глушенкова приобрели из "Локомотива", защитники Юрий Горшков и Сергей Волков были куплены, соответственно, у "Крыльев Советов" и "Краснодара".
Ранее сообщалось, что интерес к Горшкову проявлял московский "Спартак", но "Зенит" перебил предложение красно-белых. Форвард московского "Спартака" Александр Соболев, по данным СМИ, также может стать игроком "Зенита" в летнее трансферное окно. Как сообщается, клубы ведут переговоры, а сам нападающий заинтересован в переходе.
Источник: Metaratings.
Булатов: в свое 100-летие "Зенит" и сам усилится, и конкурентов ослабит, чтобы без рисков выиграть РПЛ
Экс-футболист "Спартака" Виктор Булатов прокомментировал акцент "Зенита" на внутренний рынок в нынешнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Зенита"