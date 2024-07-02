"Думаю, нынешний "Зенит" не боролся бы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Понятно, что надо учитывать против кого бы они играли, но вряд ли они прошли бы в 1/8 или 1/4. Последние годы не получалось у них этого достичь", - сказал Тарханов.
По его мнению в предстоящем сезоне главными конкурентами сине-бело-голубых станут "Динамо", "Краснодар" и "Спартак". В прошедшем розыгрыше чемпионата России петербургский клуб в шестой раз подряд завоевал золотые медали, опередив других претендентов на один балл. Петербуржцы набрали 57 очков, тогда как динамовцы и "быки" наиграли на 56 баллов.
В это летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнился четырьмя российскими футболистами. Из калининградской "Балтики" перешел вратарь Евгений Латышонок, у "Локомотива" петербуржцы взяли лучшего ассистента прошлого сезона Максима Глушенкова, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков перешли из "Крыльев Советов" и "Краснодара" соответственно.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: думаю, нынешний "Зенит" не боролся бы за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о силе текущего состава петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"