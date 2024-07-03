"Прошлый сезон показал, что многие команды могут что-то противопоставить "Зениту". Сейчас петербуржцы укрепляются для уверенной победы в чемпионате. Главным конкурентом "Зенита" в новом сезоне будет "Спартак". Красно-белые приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство", - заявил Сенников.
В сезоне 2023/24 "Зенит" завоевал золотые медали чемпионата, опередив на 1 очко "Динамо" и "Краснодар". "Спартак", в свою очередь, финишировал на 5-м месте под управлением временно исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича. С нового сезона красно-белыми будет руководить сербский специалист Деян Станкович.
В летнее трансферное окно "Зенит" приобрел у "Балтики" голкипера Евгения Латышонка. Левый фланг обороны сине-бело-голубых призван укрепить экс-защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков. Из "Краснодара" куплен правый защитник Сергей Волков. У "Локомотива" был приобретен форвард Максим Глушенков. Кроме того, действующие чемпионы страны активировали опцию выкупа форварда Вильсона Изидора, который с прошлого сезона выступал за клуб на правах аренды из "Локомотива".
Источник: "РБ Спорт"
Сенников: главным конкурентом "Зенита" в РПЛ будет "Спартак", они приложат максимум усилий для чемпионства
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"