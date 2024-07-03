В санкт-петербургском "Зените" еще не решили, рассчитывают ли на бразильского правого защитника Марио Фернандеса в будущем сезоне. По сообщениям Metaratings, в клубе решили дождаться возвращения футболиста к тренировочному процессу. Сам футболист, по данным источника, также хотел бы оценить свою готовность к сезону.
Большую часть весенней части сезона 2023/24 Марио Фернандес пропустил из-за травмы. Ранее сообщалось, что защитник может рассмотреть вариант с завершением карьеры. Агент Фернандеса Жорже Машаду, однако, заявил, что его клиент доработает контракт с "Зенитом" до конца.
Напомним, в летнее трансферное окно "Зенит" приобрел правого защитника Сергея Волкова из "Краснодара". Кроме того, в команде по-прежнему остается конкурент Фернандеса по позиции в прошлом сезоне Вячеслав Караваев, а на весеннем отрезке РПЛ справа в обороне появлялся центральный защитник Страхиня Эракович.
Источник: "Зенит" примет решение о будущем Марио Фернандеса, когда игрок вернется к тренировкам
Тренерский штаб "Зенита" еще не принял решения, относительно экс-защитника сборной России Марио Фернандеса.
Фото: "Матч ТВ"