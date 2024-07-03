Официальный сайт московского "Динамо" поделился фотографией Арсена Захаряна с "ВТБ Арены", на которой в данный момент проходит матч Братского Кубка между "Динамо" и "Партизаном".
Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад", в составе которого сыграл 40 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Российский полузащитник является воспитанником московского "Динамо", за основную команду которого провел 89 игр, отличившись 19 забитыми мячами и 25 ассистами.
Арсен Захарян присутствует на матче "Динамо" в рамках Братского Кубка
Экс-игрока "Динамо" Арсен Захарян присутствует на матче московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"