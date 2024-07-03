"Илич — классный футболист, он точно усилит "Зенит". Цена? Хорошие игроки всегда дорого стоят", - цитирует слова Камоцци "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Торино" готов отпустить футболиста в "Зенит" за 25 млн евро.
В составе "Торино" сербский футболист провел 48 матчей в официальных турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее выступал за такие клубы как "Верона", "НАК", "Земун" и "Црвена Звезда". В составе национальной сербской сборной игрок провел 19 матчей без результативных действий.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 18 млн евро.
Камоцци считает, что Илич усилит "Зенит"
Футбольный менеджер Франко Камоцци высказался по поводу возможного перехода Ивана Илича в "Зенит".
Фото: ФК "Торино"