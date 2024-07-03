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Камоцци считает, что Илич усилит "Зенит"

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Футбольный менеджер Франко Камоцци высказался по поводу возможного перехода Ивана Илича в "Зенит".
Фото: ФК "Торино"
"Илич — классный футболист, он точно усилит "Зенит". Цена? Хорошие игроки всегда дорого стоят", - цитирует слова Камоцци "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Торино" готов отпустить футболиста в "Зенит" за 25 млн евро.

В составе "Торино" сербский футболист провел 48 матчей в официальных турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее выступал за такие клубы как "Верона", "НАК", "Земун" и "Црвена Звезда". В составе национальной сербской сборной игрок провел 19 матчей без результативных действий.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 18 млн евро.

Франко Камоцци Иван Илич Зенит Российские трансферы
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