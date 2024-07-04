"Честно, у меня была надежда до последнего, потому что в клубе прекрасно знали, какое у меня было желание. Я хотел бы еще поиграть два года и напрямую им об этом сказал. Самое обидное не то, что они не хотели продлевать контракт, а то, что меня, открытого и неконфликтного человека, почти за неделю до окончания сезона позвали и сказали, что не будут продлевать соглашение", - цитирует Гильерме "Матч ТВ".
1-го июля московский "Локомотив" объявил об уходе голкипера Маринато Гильерме на правах свободного агента - вратарь выступал за "железнодорожников" с 2007 года. Игрок провёл за московский клуб во всех турнирах 383 встречи, пропустил 385 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 143-х матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего игрока в 250 тысяч евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка. Ранее клуб объявил об уходе на правах свободных агентов Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука, Станислава Магкеева, Артёма Дзюбы и Даниила Худякова.
Гильерме: у меня была надежда до последнего, потому что в клубе прекрасно знали, какое у меня было желание остаться
Голкипер Маринато Гильерме высказался об уходе из московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"