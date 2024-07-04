Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Арсенал ТиватЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
ОФК Белград2 тайм

Акинфеев и Круговой - в основе ЦСКА на матч Братского кубка с ОФК, Милош Красич - в заявке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стал известен состав ЦСКА на матч Братского кубка с белградским ОФК.
Официальный телеграм-канал московского ЦСКА опубликовал состав команды на игру первого тура межсезонного Братского кубка с ОФК из столицы Сербии Белграда. В заявку красно-синих включён их бывший игрок - 39-летний сербский экс-правый полузащитник Милош Красич.


3 июля в стартовом матче Братского кубка встретились московское "Динамо" и белградский "Партизан". Основное время встречи завершилось вничью 2:2, в серии пенальти точнее оказались сербские футболисты (4:2).

ЦСКА ОФК Белград Милош Красич Игорь Акинфеев Данил Круговой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится