Официальный телеграм-канал московского ЦСКА опубликовал состав команды на игру первого тура межсезонного Братского кубка с ОФК из столицы Сербии Белграда. В заявку красно-синих включён их бывший игрок - 39-летний сербский экс-правый полузащитник Милош Красич.
3 июля в стартовом матче Братского кубка встретились московское "Динамо" и белградский "Партизан". Основное время встречи завершилось вничью 2:2, в серии пенальти точнее оказались сербские футболисты (4:2).
Акинфеев и Круговой - в основе ЦСКА на матч Братского кубка с ОФК, Милош Красич - в заявке
Стал известен состав ЦСКА на матч Братского кубка с белградским ОФК.