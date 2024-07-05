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Агент Угальде сообщил, когда форвард вернётся в расположение "Спартака"

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Футбольный агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего "Спартака" Манфреда Угальде, сообщил, когда его клиент вернётся в расположение клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Манфред должен быть в России уже на следующей неделе", - цитирует Морсинка Sport24.

Манфред Угальде выступал за сборную Коста-Рики на Кубке Америки - костариканцы заняли третье место в группе с Парагваем, Бразилией и Колумбией и покинули турнир. Напомним, что форвард перешёл в московский "Спартак" из голландского "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро. В завершившемся сезоне нападающий провёл за красно-белых во всех турнирах 16 матчей и отметился одним забитым мячом.

Спартак Манфред Угальде
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