"Если бы Акинфеев уехал играть в Европу, он бы заиграл в топ-клубах. В этом я даже не сомневаюсь. Претендовал бы Игорь на золотой мяч? Сложно сказать, но все возможно", - цитирует Красича "РБ Спорт".
Игорь Акинфеев провёл за московский ЦСКА 765 матчей, пропустил 696 мячей и 318 раз сыграл "на ноль". Голкипер является воспитанником "армейцев" и провёл всю карьеру в московском клубе. Также на счету Акинфеева 111 матчей в составе национальной сборной России. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет один миллион евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, новым главным тренером команды был назначен Марко Николич.
Красич: если бы Игорь Акинфеев уехал играть в Европу, он бы заиграл в топ-клубах
Экс-игрок ЦСКА Милош Красич считает, что голкипер Игорь Акинфеев смог бы добиться успехов в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА