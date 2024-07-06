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Красич: если бы Игорь Акинфеев уехал играть в Европу, он бы заиграл в топ-клубах

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Экс-игрок ЦСКА Милош Красич считает, что голкипер Игорь Акинфеев смог бы добиться успехов в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если бы Акинфеев уехал играть в Европу, он бы заиграл в топ-клубах. В этом я даже не сомневаюсь. Претендовал бы Игорь на золотой мяч? Сложно сказать, но все возможно", - цитирует Красича "РБ Спорт".

Игорь Акинфеев провёл за московский ЦСКА 765 матчей, пропустил 696 мячей и 318 раз сыграл "на ноль". Голкипер является воспитанником "армейцев" и провёл всю карьеру в московском клубе. Также на счету Акинфеева 111 матчей в составе национальной сборной России. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет один миллион евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, новым главным тренером команды был назначен Марко Николич.

Милош Красич ЦСКА Игорь Акинфеев
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