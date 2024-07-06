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Metaratings: Виктор Панченко находится в реанимации

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Виктору Панченко, отцу игрока "Химок" Кирилла Панченко, стало плохо на товарищеской игре подмосковной команды против "СКА-Хабаровск". Его увезли в реанимацию.
Фото: ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Как сообщает источник, 28 июня Виктор Панченко получил тепловой удар на товарищеской игре "Химок" против "СКА-Хабаровск". За подмосковную команду выступает его сын - Кирилл. На месте происшествия врачи оказали Панченко-старшему первую медицинскую помощь, но позже его состояние крайне ухудшилось.

В данный момент Виктор Панченко находится в Боткинской больнице, где ему провели успешную операцию. В данный момент он находится на стадии восстановления.

Виктор Панченко является бывшим советским футболистом. Он выступал за такие команды как КАМАЗ, липецкий "Металлург" и московский "Локомотив". Закончил карьеру в 1997 году в георгиевском "Торпедо".

Источник: Metaratings

Виктор Панченко Кирилл Панченко Химки СКА-Хабаровск
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