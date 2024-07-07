"Локомотив" - команда профессионалов, клуб с большой историей. Естественно, мы ставим высокие задачи. Борьба ли это за чемпионство, покажет сезон. Но мы все хотим быть как можно выше", - цитирует Воробьёва "Чемпионат".
Дмитрий Воробьёв перешёл в московский "Локомотив" из "Оренбурга" в летнее трансферное окно за 2,5 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард провёл за оренбуржцев во всех турнирах 31 матч и отметился восьмью забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах.
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв рассказал о целях команды на сезон
Нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьёв рассказал о целях клуба на сезон.
Фото: ФК "Локомотив"