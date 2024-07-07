Счет в матче открыл Тамерлан Мусаев, отличившийся на 3-й минуте встречи. Второй гол забил бразильский защитник Келлвен, а точку в матче поставил Зоран Тошич, ранее на протяжении 7 лет выступавший за "армейцев".
ЦСКА стал обладателем Братского Кубка, набрав 6 очков из 6-ти возможных. В первом туре московский клуб обыграл "ОФК" со счетом 4:0. Второе место осталось за московским "Динамо", которые набрали 4 балла, третье - за "Партизаном", а на последней строчке расположился белградский "ОФК".
BetBoom Братский Кубок
ЦСКА - Партизан 3 - 0
Голы: Мусаев, 3, Келлвен, 51, Тошич, 89.
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 58), Келлвен (Гайич, 74), Круговой, Роша, Мойзес, Дивеев, Зделар (Кисляк, 88), Обляков (Тошич, 88), Файзуллаев (Жемалетдинов, 46), Чалов, Мусаев (Бистрович, 81).
"Партизан": Стеванович (Крунич, 46), Антич, Маркович (Ковачевич, 70), Живкович (Филипович, 6), Муякич, Шчекич (Баждар, 85), Арриага (Овусу, 70), Ен Чжун Го (Зубайру, 58), Салданья (Йованович, 46), Николич (Натхо, 58), Трифунович (Янкович, 58).
ЦСКА обыграл "Партизан" и стал обладателем Братского Кубка. Тошич забил гол, выйдя на замену в концовке матча
Московский ЦСКА уверенно обыграл сербский "Партизан" в рамках заключительного матча Братского Кубка (3:0).
Фото: ПФК ЦСКА