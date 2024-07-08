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Латышонок: не будь агента, я бы до сих пор сидел в "Краснодаре" между второй и третьей командой

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Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок оценил вклад агента в свою карьеру.
Фото: ФК "Краснодар"
"Агент сам выкупил меня из «Краснодара"? Это правда. Половину он, половину – "Балтика". Но там сумма 1,5 млн рублей. Думаю, не будь агента, я до сих пор бы там сидел где-то между второй и третьей командой", - цитирует Латышонка "Чемпионат".

Вратарь Евгений Латышонок является воспитанником академии "Краснодара". Стан "быков" голкипер покинул летом 2019 года, перейдя в калининградскую "Балтику". В завершившемся сезоне 26-летний футболист сыграл за балтийцев 34 матча, в которых пропустил 44 гола и 8 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

Напомним, 14 июня петербургский "Зенит" официально объявил о трансфере Латышонка, подписав с ним контракт до 30 июня 2028 года.

Евгений Латышонок Зенит Балтика Краснодар
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