"Агент сам выкупил меня из «Краснодара"? Это правда. Половину он, половину – "Балтика". Но там сумма 1,5 млн рублей. Думаю, не будь агента, я до сих пор бы там сидел где-то между второй и третьей командой", - цитирует Латышонка "Чемпионат".
Вратарь Евгений Латышонок является воспитанником академии "Краснодара". Стан "быков" голкипер покинул летом 2019 года, перейдя в калининградскую "Балтику". В завершившемся сезоне 26-летний футболист сыграл за балтийцев 34 матча, в которых пропустил 44 гола и 8 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.
Напомним, 14 июня петербургский "Зенит" официально объявил о трансфере Латышонка, подписав с ним контракт до 30 июня 2028 года.
Латышонок: не будь агента, я бы до сих пор сидел в "Краснодаре" между второй и третьей командой
Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок оценил вклад агента в свою карьеру.
Фото: ФК "Краснодар"