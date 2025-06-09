- Нам, конечно, хочется выиграть. Но "кровь из носу" сделать это – нет. Задача посмотреть на тех, кто не играл с Нигерией и как они выполняют установку. Ребята приехали можно сказать из отпуска, надо дать возможность сыграть всем. Как премию.
Сборная Белоруссии проведет товарищеский матч с Россией завтра, 10 июня. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет на Национальном стадионе в Минске. Игру обслужит бригада арбитров из Казахстана во главе с Саятом Карабаевым.
Напомним, летом 2024 года контрольный поединок между белорусской и российской национальными командами завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:0.
Источник: "Чемпионат"
Карпин: хочется выиграть у Белоруссии, но "кровь из носу" сделать это задачи не стоит
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском поединке против Белоруссии.
Фото: сборная России