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Карпин объяснил, почему не рассчитывает на Дугласа Сантоса в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал перспективы участия натурализованного защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в команде.
Фото: ФК "Зенит"
— Рассчитываете ли вы на Дугласа Сантоса?

— Посмотрим. Ему вроде бы 31 год. Его уровень понятен. У нас есть более молодые ребята с перспективой, на которую мы можем смотреть дальше. Так что сейчас лучше проверить их, чем того же Дугласа Сантоса. А вопрос кому его натурализация выгоднее — не ко мне, — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, что Дуглас Сантос получил российское гражданство в октябре 2024 года. В начале марта 31-летний защитник был включен в расширенные списки национальных сборных России и Бразилии. Однако вызов в сборные он так и не получил.

На международной арене Дуглас Сантос сыграл лишь один товарищеский матч в составе сборной Бразилии против сборной Панамы в 2016 году.

В прошедшем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 38 матчах, включая все турниры, и отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года с возможностью продления ещё на год. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 9 миллионов евро.

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