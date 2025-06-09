— Вы возглавили московское «Динамо». И дебютируете в матче с медиакомандой.
— Откуда вы знаете, что я возглавил?
— В интернете написано.
— Где? На заборе много что написано, — цитирует Карпина «Чемпионат».
Ранее в СМИ были новости, что Карпин согласовал с клубом трёхлетний контракт и получил разрешение РФС на совмещение работы в «Динамо» и сборной России. Ожидается, что официальное объявление о назначении 56-летнего специалиста состоится в период с 11 по 15 июня. Первая тренировка под его руководством запланирована на 16 июня.
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела четыре матча, добившись трех побед и 1 раз проиграв.
Карпин — о слухах про "Динамо": на заборе много что написано
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи о том, что он якобы возглавил московское «Динамо».
Фото: РФС