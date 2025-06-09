В новом выпуске YouTube-шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая заявил, что руководство красно-белых отказывается платить агентской группе Павла Андреева комиссию в размере € 3 млн за продление соглашения футболиста. По словам агента, именно эта агентская группа является источником слухов о возможном переходе Пруцева в «Зенит».
Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне Пруцев принял участие в 30 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился одним голом и сделал 4 голевые передачи. Текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 4 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Агент Гурцкая: "Спартак" не стал платить €3 млн за продление контракта Пруцева
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему «Спартак» приостановили переговоры по новому соглашению с Даниилом Пруцевым.
Фото: ФК "Спартак"