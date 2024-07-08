"Мой кумир и сегодня – Криштиану Роналду. Естественно, в детстве я хотел его форму. Но копировать кого-то я не хочу. Просто стараюсь перенять какие-то хорошие моменты у других, чтобы прогрессировать", - цитирует Волкова "Чемпионат".
Защитник Сергей Волков перешёл в петербургский "Зенит" из "Краснодара" этим летом за 5 миллионов евро. В завершившемся сезоне защитник провёл за южан во всех турнирах 29 матчей и отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 4,5 миллионов евро.
Сборная Португалии уступила Франции в четвертьфинале чемпионата Европы (0:0, 3:5 - пен.). Криштиану Роналду впервые в карьере не отличился забитым мячом на крупном международном турнире.
Защитник "Зенита" Волков: мой кумир и сегодня – Криштиану Роналду, но копировать кого-то не хочу
Защитник "Зенита" Сергей Волков назвал своего кумира.
Фото: ФК "Зенит"