"Таких футболистов, которые прошли через всё, должно быть три-четыре в команде. Тяжело, когда мы отпускаем настолько сильных футболистов, так ещё и в российские клубы. Для меня это непонятно. Сейчас в плане состава мы, к сожалению, движемся в обратном направлении от чемпионства. У "Локомотива" совсем не чемпионский состав", - высказался Баринов.
Напомним, состав "Локомотива" этим летом покинули нападающий Максим Глушенков, который по итогам прошлого розыгрыша РПЛ стал лучшим ассистентом. Креативный игрок сделал 16 голевых передач, повторив тем самым рекорд экс-зенитовца Халка. В июне Глушенкова подписал петербургский "Зенит". Также "железнодорожников" покинул в статусе свободного агента Антон Миранчук. Клуб не смог договориться с футболистом о продлении трудового соглашения. В прошедшем сезоне "Локомотив" с 53-мя набранными очками занял четвёртое место, отстав от чемпиона "Зенита" на четыре балла и от второго места - на три.
Источник: Sport24
Баринов: у "Локомотива" совсем не чемпионский состав. Движемся в обратном направлении от чемпионства
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов раскритиковал трансферную политику клуба в это летнее трансферное окно из-за ухода лидеров команды.
Фото: ФК "Локомотив"