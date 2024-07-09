Ответ на поступившее из Италии предложение "Рубин" ещё не дал.
Мирлинд Даку перешёл в казанский "Рубин" в июле 2023 года, заключив контракт на три года. За минувший сезон албанский нападающий отыграл за клуб из Казани 33 матча, в которых сумел 10 раз поразить ворота соперников и отдать четыре результативные передачи. Согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 3 млн евро.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Рубин" получил от "Кальяри" предложение по Даку
Согласно источнику, казанский "Рубин" получил от итальянского "Кальяри" предложение о переходе форварда Мирлинда Даку.
Фото: Global Look Press