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"Матч ТВ": "Рубин" получил от "Кальяри" предложение по Даку

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Согласно источнику, казанский "Рубин" получил от итальянского "Кальяри" предложение о переходе форварда Мирлинда Даку.
Фото: Global Look Press
Ответ на поступившее из Италии предложение "Рубин" ещё не дал.

Мирлинд Даку перешёл в казанский "Рубин" в июле 2023 года, заключив контракт на три года. За минувший сезон албанский нападающий отыграл за клуб из Казани 33 матча, в которых сумел 10 раз поразить ворота соперников и отдать четыре результативные передачи. Согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 3 млн евро.

Источник: "Матч ТВ"

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