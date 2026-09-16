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Ледяхов увидел тревожный сигнал для "Реала": будет очень тяжело обойти "Барселону"

Один из лучших в истории российских полузащитников Игорь Ледяхов, восемь лет отыгравший в испанской Примере, специально для Rusfootball.info прокомментировал неожиданно тяжелую победу "Реала" над "Эльче".
Фото: AFP
Ледяхов признался, что его удивила нервная концовка в исполнении "Реала". Мадридцы имели серьезное преимущество и уверенно вели в счете, однако позволили сопернику вернуть интригу.

"Устроил "Мадрид" "валидольную" концовку в Эльче, что совершенно необъяснимо с учетом подавляющего преимущества и уверенного лидерства в счете. Наверное, в перерыве плохо слушали Моуриньо, думали, разгромят одной левой. Спасли замены и конкретно вновь Эспи. Это такая же палочка-выручалочка, каким был Гонсало Гарсия. Винисиус все мажет и мажет. Уже пять матчей, получается, без голов. Сквозит какая-то небрежность в исполнении, уж не знаю, с чем это связано. Но не с равнодушием, сам психует. У нападающих бывают такие периоды, надо переломить этот "нефарт". Забьет, и пойдет дело. Думаю, нынешнему "Реалу" по дистанции будет очень тяжело обойти "Барселону", где прослеживается целостность во всех линиях. Пока каталонцы шансов никому не дают. Опять вопросы к извечной политике "Реала" — стоило ли покупать в одночасье столько игроков. Не вижу Диоманде на 120 миллионов — данные есть, но превалирует сумбур", — сказал Ледяхов.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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