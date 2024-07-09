"Я понимаю, когда "Зенит" взял Глушенкова, Горшкова и Волкова — это молодые футболисты. И даже при том, что команда сейчас выступает только в чемпионате России, это хорошие приобретения на будущее. Это вложения и не за такую большую сумму. А вот платить такие деньги за одного российского футболиста — по мне, это неправильно", — приводит слова Деменко "Газета.Ru".
По сообщениям, которые появлялись в СМИ в последнее время, "Спартак" и "Зенит" ведут переговоры о переходе 27-летнего форварда в стан сине-бело-голубых. Стоимость перехода может составить 12-16 млн евро. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7,5 млн евро.
Александр Соболев выступает за "Спартак" с января 2020 года. За это время он принял участие за красно-белых в 139 матчах, в которых сумел забить 58 голов и отдать 32 голевые передачи. В сборной России нападающий сыграл 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Деменко: неправильно "Зениту" платить за Соболева такие деньги
Бывший российский футболист Максим Деменко поделился мнением о возможном переходе нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"