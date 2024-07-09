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Аршавин: какая-то там статистика показала, что "Зенит" является самым популярным клубом России

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Бывший игрок "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин ответил на вопрос о популярности петербургского клуба среди российских болельщиков.
Фото: РИА Новости
"Какая-то там статистика показала, что "Зенит" является самым популярным клубом России. Но это неважно — чем больше «Зенит» выигрывает, тем больше новых болельщиков появляется", - сказал Аршавин.

Последние шесть сезонов сине-бело-голубые неизменно становились чемпионами Российской Премьер-Лиги. В прошедшем розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака в очередной раз завоевала золотые медали с 57-ю набранными очками, что всего на один балл больше, чем у ближайших преследователей - "Динамо" и "Краснодара". "Зенит" также выиграл Кубок России, обыграв в финале калининградскую "Балтику" (2:1) и взял Суперкубок, одолев в серии пенальти московский ЦСКА (0:0, 5:4).

Источник: "РБ Спорт"

Андрей Аршавин Зенит
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